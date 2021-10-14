В Екатеринбурге в преддверии Дня отца обсудили роль папы в воспитании ребёнка

Участники встречи подняли проблему неполных семей и мужской смертности. Фото: группа Форум "Семья-XXl века" в соцсети "ВКонтакте".

В уральской столице прошло вторая встреча дискуссионного клуба "Родительское собрание". На этот раз инициативные екатеринбуржцы обсуждали роль отца в воспитании детей.

Как сообщается в группе "Форум "Семья-XXl век" в соцсети "ВКонтакте", участники встречи подняли проблему неполных семей и мужской смертности, по которой Россия сейчас лидирует из-за алкогольной и наркотической зависимости.

Участник инициативной группы юрист Андрей Смирнов указал на важность консолидации семей в деле защиты детей и семей. Также он отметил, что Родительское Сообщество может формировать общественный запрос на определённые инициативы.

На встрече высоко оценили инициативу Президента РФ Владимира Путина по учреждению Дня отца, который будет отмечаться впервые уже 17 октября.

Вице-президент Академии геополитических проблем, постоянный эксперт клуба Наталья Комлева сказала, что роль отца в семье напрямую связана с формированием системы ценностей общества. Также, по её мнению, систему отцовства в современном мире подрывают дегероизация, пропаганда ЛГБТ и гедонизма.

С тезисами Натальи Комлевой согласился представитель Духовного Управления мусульман Среднего Урала Мамаюсуф Сандалов.

"Если человек возрастает без духовности и нравственности в семье - беда, - сказал представитель мусульманской общины. - Такое возможно, когда роль отца становится второстепенной. Отец должен быть на первом плане, иначе мальчик не вырастет полноценным главой семьи", - сказал он.

Напомним, первая встреча дискуссионного клуба "Родительское собрание" состоялось 12 июня. Ответственные родители, общественные деятели и специалисты вели дискуссию на тему «Дети соцсети» и рассуждали о том, как защитить молодое поколение от разрушающего влияния.