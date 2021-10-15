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Общество
15 октября 2021, 05:55

Операции для слёз, наследственные фонды и юбилей Вячеслава Бутусова: главное в номере за 15 октября

Доброе утро, дорогие читатели! Знакомим Вас со свежим номером «Облгазеты».

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских открыли в медицинском учреждении новый операционный блок мирового уровня для лечения патологий слёзных путей и окулопластики — хирургических вмешательств вне глазного яблока. Пациентами этого современного отделения ежегодно смогут стать более 2,5 тысячи человек.

Стартует Всероссийская перепись населения (ВПН). Основной этап переписи должен был состояться ещё в прошлом году, но был перенесён из-за пандемии на период с 15 октября по 14 ноября 2021 года. За месяц переписчикам предстоит внести в базу данные обо всех домохозяйствах.

В последнее время в СМИ стала часто муссироваться тема наследственных фондов, создаваемых по завещанию и дающих человеку возможность ещё при жизни позаботиться об управлении своим имуществом, бизнесом после смерти. «Облгазета» разобралась, как работает эта норма закона и кто может ею воспользоваться.

Сегодня исполняется 60 лет Вячеславу Бутусову – выпускнику Свердловского архитектурного института, лидеру культовой советской музыкальной группы «Наутилус Помпилиус». На полосе «Культура» – текст Евгения Ячменёва о том, что музыка «Нау» оказалась недолгой, но вечной.

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