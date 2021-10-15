Операции для слёз, наследственные фонды и юбилей Вячеслава Бутусова: главное в номере за 15 октября

Доброе утро, дорогие читатели! Знакомим Вас со свежим номером «Облгазеты».
Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских открыли в медицинском учреждении новый операционный блок мирового уровня для лечения патологий слёзных путей и окулопластики — хирургических вмешательств вне глазного яблока. Пациентами этого современного отделения ежегодно смогут стать более 2,5 тысячи человек.
Стартует Всероссийская перепись населения (ВПН). Основной этап переписи должен был состояться ещё в прошлом году, но был перенесён из-за пандемии на период с 15 октября по 14 ноября 2021 года. За месяц переписчикам предстоит внести в базу данные обо всех домохозяйствах.
В последнее время в СМИ стала часто муссироваться тема наследственных фондов, создаваемых по завещанию и дающих человеку возможность ещё при жизни позаботиться об управлении своим имуществом, бизнесом после смерти. «Облгазета» разобралась, как работает эта норма закона и кто может ею воспользоваться.
Сегодня исполняется 60 лет Вячеславу Бутусову – выпускнику Свердловского архитектурного института, лидеру культовой советской музыкальной группы «Наутилус Помпилиус». На полосе «Культура» – текст Евгения Ячменёва о том, что музыка «Нау» оказалась недолгой, но вечной.
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».