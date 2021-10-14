Александр Масляков стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

Александр Масляков родился в Свердловске 24 ноября 1941 года. В следующем месяце ему исполнится 80 лет. Фото: пресс-служба Кремля

Ведущий телепередачи "КВН", уроженец Свердловска Александр Масляков стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Президент России Владимир Путин наградил заслуженного деятеля искусств РФ орденом I степени.

"За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Маслякова Александра Васильевича - ведущего программ АО "Первый канал", город Москва", - говорится в тексте указа Президента РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что Александр Масляков родился в Свердловске 24 ноября 1941 года. В следующем месяце ему исполнится 80 лет. Его отца Василия Васильевича – военного лётчика, отправили на фронт, а мать – Зинаиду Алексеевну – в эвакуацию на Южный Урал. По дороге в Челябинск, в Свердловске, и родился Александр Масляков. Уже потом Зинаида Алексеевна с грудным малышом решила всё-таки перебраться в Челябинск. Как рассказывал в интервью "Областной газете" Александр Масляков-младший, на Урале живут родственники Масляковых.

Пять лет назад Александр Масляков был также награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. В этом году незаменимый ведущий КВН открывал в Екатеринбурге встречу выпускников Клуба весёлых и находчивых.