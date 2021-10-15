В Екатеринбурге начали строить новый микрорайон

Планируется, что улица Татищева будет продлена до Срединного кольца и по ней запустят трамваи по маршруту: Татищева - Срединное кольцо - Крауля - перспективная улица Лоцмановых - Татищева. Фото: проект, Группа ЛСР

В Екатеринбурге застройщик приступил к возведению нового жилого района в так называемом микрорайоне ВИЗ-Правобережный. На территории в 14 га появятся 19 многоэтажек - от 16 до 25 этажей.

В центре квартала появится детский сад на 100 мест. Ещё два детских сада на 300 и 350 мест, а также три школы на 1000 мест запроектированы в пешей доступности, пообещали в пресс-службе застройщика – "Группы ЛСР".

"На данный момент ведутся подготовительные работы по устройству свайного поля для первого дома.В планах построить здесь современный "город в городе" по соседству с акваторией Верх-Исетского пруда", - рассказали в компании.

Там отметили, что все построенные дома подключат к автономным газовым котельным, которые разместят на крышах. Широкие пешеходные бульвары будут вестись на набережную. Согласно проектам, дворы будут закрытыми, парковки обустроят вдоль внутриквартальных улиц и проездов.

Планируется, что улица Татищева будет продлена до Срединного кольца и по ней запустят трамваи по маршруту: Татищева - Срединное кольцо - Крауля - перспективная улица Лоцмановых - Татищева. До ВИЗа-Правобережного также организуют автобус.

Напомним, что ранее в микрорайоне ВИЗ-Правобережный планировали построить объекты Универсиады, но в итоге их перенесли на территорию Новокольцовского микрорайона. В 2019 году также обсуждались планы по переезду правительства Свердловской области из исторического центра уральской столицы в новый микрорайон.