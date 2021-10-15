Минтруд РФ: женщины стали рожать позже, в среднем в 28 лет

К 2030 году средний возраст первых рождений может сдвинуться к 30-летию женщины. Фото: Галина Соловьёва

В Минтруде РФ подсчитали новый средний возраст рождения первенца в России. Сейчас женщины в стране рожают первого ребёнка в среднем в 28 лет. К 2030 году средний возраст первых рождений может сдвинуться к 30-летию женщины.

Связано это в основном с тем, что представительницы прекрасного пола больше нацелены на карьеру,

"Молодые женщины также ориентированы на рождение детей, хотя этот возраст сдвигается на более старшую возрастную когорту. Средний возраст рождения ребенка сегодня у женщины 28 лет. При этом они хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру", - заявила сегодня на полях Евразийского женского форума замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова. (цитата по ТАСС).

Ранее заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова рассказывала "Областной газете", что низкие показатели по рождаемости связаны с особенностью демографии в 90-е годы и что это характерно для всей России. "Поскольку детей в те годы было рождено мало, соответственно, сегодня мы пожинаем плоды экономической ситуации, которая была 20–25 лет назад. Надеемся, что к 2025 году рождаемость вырастет", - отмечала Наталья Храмова. Подробнее об этом читайте в материале "Рождаемость на Среднем Урале упала до уровня провальных по деторождению 2000-х годов".

Напомним, что Евразийский женский форум стартовал накануне в Санкт-Петербурге. Известно, что там также работает председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

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