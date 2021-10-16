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Общество
16 октября 2021, 05:55

Первый в стране День отца, что спрятано в хранилищах Росрезерва и старт фестиваля «Россия»: главное в номере за 16 октября

Доброе утро, дорогие читатели! Знакомим Вас со свежим выпуском «Областной газеты».

В России впервые официально отмечается День отца. Указ об официальном праздновании Президент России Владимир Путин подписал 4 октября 2021 года. В преддверии праздника «Облгазета» встретилась с 27-летним Никитой Анищенко из Екатеринбурга, который вместе с женой Екатериной воспитывает шестерых детей, четверо из которых – приёмные.

На случай ядерной войны, глобального техногенного или природного катаклизма во многих странах мира есть неприкосновенный запас материальных ценностей, который хранится глубоко под землёй. В России этими ресурсами на чёрный день ведает Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв). 17 октября ему исполняется 90 лет. В Свердловской области и в Уральском федеральном округе функционирует территориальный орган этого ведомства – управление Росрезерва по УрФО. Накануне юбилейной даты его руководитель Алексей Бутенко дал нам интервью.

В Екатеринбурге открылся XXXII фестиваль документального кино «Россия». В этом году в итоговой афише 63 фильма. Показы пройдут в десяти городах региона, а кроме традиционного офлайн-формата второй год подряд организованы онлайн-просмотры картин. Представляем гид по фестивалю.

На полосе «Дом. Сад. Огород» рассказываем секреты сохранения цветения хризантемы мультифлоры до поздних заморозков, что и как посеять под зиму и как подготовить сухую землю к новому дачному сезону с осени.

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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
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