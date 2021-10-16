Темы дня

Общество
16 октября 2021, 12:15

Из-за птичьего гриппа в Свердловской области ввели режим ЧС. Птиц изымают

Курицы

Птиц из зоны заражения изымают. Фото: Алексей Кунилов

В селе Патруши выявлена вспышка птичьего гриппа. Из-за этого на заражённой территории ввели режим ЧС.

Распоряжение об этом подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сказано, что руководство ликвидации ЧС должно определить зону действия режима, произвести оценку ущерба для производителей, оповестить население и исполнять карантинные мероприятия.

В другом распоряжении "Об организации и проведении изъятия птиц всех половозрастных групп и (или) продуктов птицеводства при ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц на территории Свердловской области" говорится, что на территории личного хозяйства жителя села, где возник эпизоотический очаг, проведут изъятие всех птиц, а их владельцу возместят ущерб.

Напомним, ранее в селе Патруши из-за вспышки птичьего гриппа ввели карантин.

Фото: скрин документа
Фото: скрин документа

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.10.2021, 13:25 / Общество
В России впервые из-за коронавируса за сутки умерло более 1000 человек
16.10.2021, 13:16 / Общество
В Свердловской области коронавирусом заболели рекордные 583 человека
16.10.2021, 12:58 / Общество
МЧС сообщило, что причиной возгорания торфяников в Екатеринбурге мог стать поджог
16.10.2021, 12:15 / Общество
Из-за птичьего гриппа в Свердловской области ввели режим ЧС. Птиц изымают
16.10.2021, 11:16 / Общество
В Свердловской области проверяют больницу, где умер пациент из-за неоказанной медпомощи