Из-за птичьего гриппа в Свердловской области ввели режим ЧС. Птиц изымают

Птиц из зоны заражения изымают. Фото: Алексей Кунилов

В селе Патруши выявлена вспышка птичьего гриппа. Из-за этого на заражённой территории ввели режим ЧС.

Распоряжение об этом подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сказано, что руководство ликвидации ЧС должно определить зону действия режима, произвести оценку ущерба для производителей, оповестить население и исполнять карантинные мероприятия.

В другом распоряжении "Об организации и проведении изъятия птиц всех половозрастных групп и (или) продуктов птицеводства при ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц на территории Свердловской области" говорится, что на территории личного хозяйства жителя села, где возник эпизоотический очаг, проведут изъятие всех птиц, а их владельцу возместят ущерб.

Напомним, ранее в селе Патруши из-за вспышки птичьего гриппа ввели карантин.

Фото: скрин документа