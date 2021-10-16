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Общество
16 октября 2021, 16:22

В Екатеринбурге ФСБ провели обыски в офисе "Алапаевского деревообрабатывающего завода"

Машина ФСБ

ФСБ проводили обыски в Екатеринбурге. Фото: Александр Исаков

Сотрудники УФСБ по Свердловской области провели обыски в офисе ООО "Алапаевский деревообрабатывающий завод". Следственные мероприятия прошли в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

"Обыск проводился в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ - прим. ред.) участников ОПГ, работающих под прикрытием структур группы компаний "Магнат", - рассказал корреспонденту "ОГ" источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, алапаевский завод мог пользоваться незаконными услугами "Магната". Группа компаний специализировалась на обналичивании средств с использованием фирм-однодневок. 

"Алапаевский деревообрабатывающий завод" в свою очередь является исполнителем контрактов Министерства обороны РФ.

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Областная газета Свердловской области

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