Госэкспертиза разрешила снос зданий золотосплавной химической лаборатории в Екатеринбурге

Власти не беспокоились об улучшении состояния здания. Фото: Google. Карты

Екатеринбург может потерять ещё несколько исторических построек. Государственная экспертиза одобрила снос ряда зданий, которые примыкают к комплексу Уральской золотосплавной лаборатории.

Как сообщается в акте историко-культурной экспертизы, речь идет о 14 сооружениях. Они находятся на перекрестке улиц Горького, д.15 и Первомайской, 1. В список входят мастерские, лабораторный корпус, конторское здание и ещё несколько построек.

"Все демонтируемые объекты не являются выявленными объектами культурного наследия, объектами, включенными в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и не обладают признаками объектов культурного наследия", — говорится в заключении.

Члены комиссии, которая проводила экспертизу, отмечают, что при демонтаже необходимо будет обеспечить сохранность объектов культурного наследия регионального значения "Лаборатория", "Жилой дом", "Флигель", "Ограда с воротами" в составе объекта культурного наследия регионального значения "Уральская золотсплавная химическая лаборатория".