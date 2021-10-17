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Общество
17 октября 2021, 09:10

Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём работников дорожного хозяйства

Дорожные работники

Дорожные рабочие играют большую роль для развития городов. Фото: Павел Ворожцов

В России отмечается День работников дорожного хозяйства. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с праздником.

В своём поздравлении он отметил, что состояние и развитие дорожного хозяйства оказывают огромное влияние на развитие экономики, рост инвестиционной привлекательности Свердловской области и повышение качества жизни уральцев.

"На работниках дорожного хозяйства лежит большая ответственность – достойно содержать, обслуживать и своевременно ремонтировать около 32 тысяч километров дорог нашего региона. Уральцы с удовольствием отмечают, что с каждым годом в регионе появляется всё больше новых хороших автомагистралей, и путешествовать между городами становится удобней, быстрей и комфортней", - отметил успехи работников губернатор.

Евгений Куйвашев поблагодарил работников за добросовестный труд, ответственность и профессионализм. Он пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Областная газета Свердловской области

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