В России впервые официально отмечают День отца

Сегодня в России первый раз официально празднуют День отца. Владимир Путин учредил его в начале октября.
Праздник отмечается в третье воскресенье октября. День отца создан в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.
Указ о создании памятного дня Президент России Владимир Путин подписал 4 октября этого года. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, Министерство труда РФ вынесло на общественные обсуждения предложение о создании в России Дня отца в конце июля этого года. Изначально с этой инициативой выступила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.