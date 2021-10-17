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Общество
17 октября 2021, 11:40

В России впервые официально отмечают День отца

Отец с детьми

День отца отмечается впервые. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня в России первый раз официально празднуют День отца. Владимир Путин учредил его в начале октября.

Праздник отмечается в третье воскресенье октября. День отца создан в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

Указ о создании памятного дня Президент России Владимир Путин подписал 4 октября этого года. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, Министерство труда РФ вынесло на общественные обсуждения предложение о создании в России Дня отца в конце июля этого года. Изначально с этой инициативой выступила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Областная газета Свердловской области

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