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Общество
18 октября 2021, 17:00

В уральских муниципалитетах идёт перепись населения

В уральских муниципалитетах идёт перепись населения. Фото: Ольга Белоусова

В уральских муниципалитетах идёт перепись населения. Фото: Ольга Белоусова

В Свердловской области идёт Всероссийская перепись населения. На снимке – стационарный переписной участок в посёлке Цементный Невьянского ГО, открытый в здании библиотеки. В числе первых на участок пришла подписчица «Облгазеты» Раиса Белоусова, которая 40 лет проработала в школе – сначала преподавала географию, затем заведовала библиотекой.

– Пришла лично, потому что считаю, что перепись – мероприятие государственной важности, – пояснила она. – Как бывший педагог очень хорошо понимаю ценность статистики в жизни страны. Надеюсь, что полученная информация поможет властям лучше увидеть потребности людей, и на основе этого принимать более точные решения. Хотелось бы, чтобы больше внимания уделяли глубинке. 

Переписчица Ирина Шек заносит ответы сразу в планшет, затем данные отправятся на сервер Росстата.

Всего в Невьянском городском округе сформировано шесть стационарных участков. Два - в самом Невьянске и четыре на территории района - в Быньгах, Конево, Цементном и Калиново. Как рассказала уполномоченный по вопросам переписи в муниципалитете Надежда Белоусова, на территории работают 72 переписчика. У каждого на участке в среднем по 550-600 человек.

Перепись продлится до 14 ноября. Принять участие в ней можно тремя способами: на портале «Госуслуги» (до 8 ноября), посетив ближайший переписной участок, или же дождаться переписчика дома. Узнать специалиста можно по экипировке с символикой переписи, фирменной сумке и планшету. По первому требованию он должен предъявить удостоверение. 

Переписчик никогда не попросит вас предоставить какие-либо документы, назвать паспортные данные, уровень зарплаты и размер сбережений. Есть сомнения, что в дверь постучал именно переписчик? Позвоните на ближайший переписной участок либо участковому, чтобы уточнить личность пришедшего.

  • Опубликовано в №194 от 19.10.2021
Областная газета Свердловской области
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