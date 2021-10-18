СКР опубликовал последнюю часть книги о расследовании убийства семьи Романовых

В СКР отмечают, что благодаря проведённой работе и современным высоким технологиям у следствия не осталось сомнений касательно версии смерти семьи Романовых и принадлежности останков. Фото: из книги

Следственный комитет России опубликовал заключительную часть трёхтомника "Преступление века. Материалы следствия". В ней собраны и представлены вещественные доказательства, найденные на руднике и в его окрестностях в 1918-1919 годах.

Напомним, что первый том книги вышел 30 сентября. Он состоит из шести глав, которые последовательно восстанавливают события, связанные с убийством царской семьи в Екатеринбурге. Во втором томе представлены оповещения о казни императора, информация о происхождении версий о полном уничтожении останков семьи Романовых, проведении раскопок, возобновлении следствия с результатами расследования с 2015 по 2021 год. В приложениях есть в том числе карты-схемы Коптяковской дороги и описания вещей членов семьи Николая II, которые были на них в день расстрела.

Ознакомиться со всей книгой можно на сайте СКР. Отметим, что предисловие к ней написал председатель СК Российской Федерации Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что расследование дела уникально тем, что преступление было совершено более века назад. При этом сохранились материалы 1918–1924 годов, фотографии и часть вещественных доказательств.

В СКР отмечают, что благодаря проведённой работе и современным высоким технологиям у следствия не осталось сомнений касательно версии смерти семьи Романовых и принадлежности останков.

"Трёхтомное издание является полным собранием материалов следствия и исторических документов, связанных с гибелью Российского императора Николая II, его семьи и их приближённых. Книга является наиболее точным и полным источником информации. Заключительная часть книги также наполнена интересными фактами, архивами, документами. Она даёт ответы на поставленные в начале повествования вопросы, опираясь на сугубо научные исследования, результаты экспертиз, фотографии и аудиозаписи", - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Над книгой работали следователи, криминалисты, учёные, историки-архивисты, представители гражданского общества.

Добавим, что о подлинности останков царской семьи, найденных под Екатеринбургом, должны заявить участники Архиерейского собора Русской православной церкви после изучения результатов экспертиз. Он должен был состояться в этом году 15–18 ноября, однако недавно стало известно, что его перенесли на полгода из-за пандемии коронавируса. Новые даты заседаний - 26–29 мая.