Доброе утро, дорогие читатели!
Уральская столица до сих пор в плену смога – продолжает гореть торфяник на юге города. Жители мучаются от дыма и запаха гари, спасатели и пожарные борются с подземным огнём.
25 лет исполнилось представительству МИД РФ в Екатеринбурге. «Облгазета» встретилась с главой представительства Александром Харловым.
Массовое отравление нелегальным алкоголем произошло в уральской столице. От суррогата погибли 18 человек. Дело на контроле у Следственного комитета РФ.
Национальное фитнес-сообщество обеспокоено введением QR-кодов в фитнес-центры. Введут ли это в Свердловской области?
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».