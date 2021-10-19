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Общество
19 октября 2021, 05:55

Екатеринбург в плену смога, массовое отравление алкоголем в регионе и юбилей уральской дипломатической службы – самое интересное в номере «Областной газеты» от 18 октября 2021 года

Доброе утро, дорогие читатели!

Уральская столица до сих пор в плену смога – продолжает гореть торфяник на юге города. Жители мучаются от дыма и запаха гари, спасатели и пожарные борются с подземным огнём.

25 лет исполнилось представительству МИД РФ в Екатеринбурге. «Облгазета» встретилась с главой представительства Александром Харловым.

Массовое отравление нелегальным алкоголем произошло в уральской столице. От суррогата погибли 18 человек. Дело на контроле у Следственного комитета РФ.

Национальное фитнес-сообщество обеспокоено введением QR-кодов в фитнес-центры. Введут ли это в Свердловской области?

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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
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Областная газета Свердловской области
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