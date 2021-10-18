Мэра Екатеринбурга Алексея Орлова приняли в Ассоциацию юристов России

Алексей Орлов имеет образование в сфере правоведения. Фото: Павел Ворожцов.

В Ассоциацию юристов России вступил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Это произошло на полях одного из форумов.

Алексей Орлов имеет высшее образование по профилю "экономика и организация сельхозпроизводства". Но также он окончил Тюменскую высшую школу МВД РФ по специальности "правоведение". Он с 1993 по 2005 год работал в МВД.

Он вступил в Ассоциацию юристов России на форуме "Юридическая неделя на Урале". Сегодня состоялось торжественная церемония открытия. На площадках форума до 23 октября пройдёт 37 мероприятий.