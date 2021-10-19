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Общество
19 октября 2021, 11:21

Пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбой в работе мобильного приложения

VK

С проблемами в работе соцсети столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Ярославля, Уфы и Самары. Фото: логотип "ВКонтакте".

В работе социальной сети "ВКонтакте" произошёл сбой. Большинство пользователей соцсети жалуется на работу мобильного приложения.

Согласно данным на сайте downdetector.ru, около 45% пользователей сообщают о проблемах при использовании мобильного приложения VK, ещё порядка 35% сообщают о сбоях и долгих загрузках веб-сайта, остальные 20% сталкиваются с ошибками при подключении к серверу.

Больше всего жалоб о проблемах в работе соцсети поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Ярославля, Уфы и Самары.

Фото: downdetector.ru

Напомним, в ночь с 4 на 5 октября в работе соцсетей Facebook, Whatsapp и Instagram произошёл масштабный сбой, который длился 7 часов.

Областная газета Свердловской области

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