Фотограф «Облгазеты» Павел Ворожцов будет стажироваться в ТАСС в Москве

Один из снимков Павла Ворожцова: рабочий, несущий трубы в Деревне Универсиады. Фото: Павел Ворожцов

Фотокорреспондент редакции «Областной газеты» Павел Ворожцов успешно прошёл российский фотомарафон, организованный компанией «Группа «Синара». И получил право стажироваться в ТАСС в Москве. Поздравляем!

Фотомарафон проходил с 13 по 15 октября, он собрал более 50 фотожурналистов из разных регионов России, включая Свердловскую область. Информационную поддержку мероприятию оказывало агентство ТАСС.

На базе ТАСС в Екатеринбурге сначала прошёл семинар для участников – главным спикером стал Григорий Дукор, руководитель редакции фотоинформации ТАСС, известный фотомастер с 30-летним опытом работы (ранее был шеф-фотографом Reuters в России и СНГ .- Прим.авт.). А потом начались соревнования: фотожурналистам предстояло отснять несколько производственных объектов «Синары» (в Новосибирске, Калуге, Свердловской области и даже Карачаево-Черкесии), отобрать, по их мнению, лучшие кадры (по 10–15 с каждой площадки) и отправить жюри. На отбор снимков ребятам давалось по 40 минут после каждой съёмки.

Наш фотокорреспондент Павел Ворожцов работал на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме и Деревне Универсиады в Екатеринбурге. Его работы получили высокую оценку, и по итогам марафона Павел получил право на стажировку в ТАСС в Москве.

Как сообщили организаторы фотомарафона, лучшие снимки участников, включая сотрудника «Облгазеты», будут представлены на выставке в Екатеринбурге в формате открытой галереи. На основе сделанных фото также будет создан интернет-проект.

К слову, Павел Ворожцов работает в редакции «Облгазеты» с 2016 года, неоднократно принимал участие в различных фотоконкурсах и завоёвывал награды.

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Опубликовано в №195 от 20.10.2021