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19 октября 2021, 14:59

Кабмин РФ выделит на выплаты семьям с детьми ещё 34 миллиарда рублей

Семья

Речь идёт о выплатах родителям, воспитывающих детей от 3 до 7 лет, а также многодетным семьям. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал два распоряжения о выделении дополнительных средств на поддержку семей с детьми. Речь идёт о выплатах родителям, воспитывающих детей от 3 до 7 лет, а также многодетным семьям.

Как сообщается на сайте кабмина, на ежемесячные выплаты родителям детей в возрасте от 3 до 7 лет выделяется 28,3 млрд рублей. Размер таких выплат зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50% до 100% регионального прожиточного минимума ребёнка. На сегодняшний день такую меру поддержки получают 2,7 млн детей.

Деньги выделяются из резервного фонда Правительства России. В текущем году на такие выплаты уже было выделено 276 млрд рублей.

Другое распоряжение касается выплат родителям, воспитывающим трёх и более детей. На эту меру поддержки кабмин выделил 5,9 млрд рублей.

На такие выплаты в федеральном бюджете предусмотрено более 59 млрд рублей. Такой вид поддержки государство оказывает более 620 тыс. многодетных семей.

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Областная газета Свердловской области

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