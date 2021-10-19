Топ-5 вопросов о социальных контрактах, которые помогают свердловчанам заработать

В 2021 году резко выросло число тех, кто получает финансовую помощь по социальным контрактам. Рисунок: Максим Смагин

В 2021 году резко выросло число тех, кто получает финансовую помощь по социальным контрактам. Причина – изменение условия и размер выплат, на которые могут претендовать заявители. Заключать социальные контракты стало проще и выгоднее. «Облгазета» собрала ответы на самые важные вопросы по социальным контрактам, которые помогут понять, кто может рассчитывать на такую помощь и что для этого нужно.

Что такое социальный контракт?

Это договор (соглашение) о взаимных обязательствах между получателем адресной социальной помощи и органом социальной защиты населения по месту жительства гражданина. В соответствии с ним орган соцзащиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные в договоре.

Условием заключения социального контракта с гражданами является наличие у них по не зависящим от них причинам среднедушевого дохода ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. То есть социальные контракты стимулируют граждан на преодоление трудной жизненной ситуации.

Кто может рассчитывать на соцконтракт?

В прошлом году в Свердловской области было заключено 18 социальных контрактов, что никак не отражало действительных потребностей уральцев в такой поддержке. В этом году произошло увеличение в сотни раз: по данным министерства социальной политики Свердловской области, с начала этого года в управления социальной политики в разных муниципальных образованиях обратилось 5 456 человек. Из них 3 297 заявителям такая помощь назначена, но полностью процедуру заключения соцконтрактов прошли ещё не все.

– Помощь на основании соцконтракта предусматривается законодательством Свердловской области с 2013 года, – рассказала «Облгазете» начальник отдела обеспечения и контроля социальных выплат министерства социальной политики Свердловской области Эльза Андреева. – На тот момент она осуществлялась для достаточно ограниченного круга лиц – малоимущим семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет, и малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые осуществляли уход за нетрудоспособными людьми, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы. В 2021 году круг потенциальных заявителей максимально расширен. Фактически каждая малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин могут получить эту меру соцподдержки.

Откуда деньги?

Принцип финансирования программы социальных контрактов изменился. Если на первом этапе внедрения социального контракта она реализовывалась за счёт регионов, то уже в 2020 году на эти цели были предусмотрены средства федерального бюджета, и в 21 субъекте России стартовал пилотный проект, который показал свою эффективность.

С 2021 года этот опыт перенесли на всю страну: на предстоящие три года из федерального бюджета на эти цели выделено почти 100 миллиардов рублей. В Свердловской области реализация этой программы также осуществляется с учётом софинансирования из средств федерального бюджета. В нынешнем году на это предусмотрено потратить 239,3 миллиона рублей. Как сообщили в министерстве социальной политики Свердловской области, уже осуществлены выплаты на 129,65 миллиона рублей.

Какие есть виды выплат?

Если раньше по социальному контракту предоставлялась только единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей, то теперь в зависимости от направления деятельности она может быть как ежемесячной, так и единовременной. То есть, образно говоря, это и рыба, и удочка. И всё зависит от того, что человек выберет.

Самое простое – ежемесячные выплаты . Их можно получать «на реализацию мероприятий по поиску работы, а также на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации». Размер такой выплаты составляет 11 966 рублей ежемесячно, что соответствует величине прожиточного минимума для трудоспособного населения в Свердловской области. Такой контракт заключат сроком от трёх до шести месяцев. Ежемесячные выплаты можно потратить на удовлетворение текущих потребностей в приобретении товаров первой необходимости, а также на лечение, услуги дошкольного и школьного образования.

. Их можно получать «на реализацию мероприятий по поиску работы, а также на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации». Размер такой выплаты составляет 11 966 рублей ежемесячно, что соответствует величине прожиточного минимума для трудоспособного населения в Свердловской области. Такой контракт заключат сроком от трёх до шести месяцев. Ежемесячные выплаты можно потратить на удовлетворение текущих потребностей в приобретении товаров первой необходимости, а также на лечение, услуги дошкольного и школьного образования. Соцконтракт с теми, кто ищет работу , заключается на девять месяцев. Но это не значит, что всё это время люди будут получать ежемесячно выплаты. Гарантированно гражданин, заключивший соцконтракт на время поиска работы, получит первую из выплат. А вот три другие – после заключения трудового договора и только в период действия социального контракта. Это призвано стимулировать малоимущих к поиску работы.

, заключается на девять месяцев. Но это не значит, что всё это время люди будут получать ежемесячно выплаты. Гарантированно гражданин, заключивший соцконтракт на время поиска работы, получит первую из выплат. А вот три другие – после заключения трудового договора и только в период действия социального контракта. Это призвано стимулировать малоимущих к поиску работы. Более кардинально может помочь преодолеть трудную ситуацию единовременная выплата: по ведению личного подсобного хозяйства (до 100 тысяч рублей) или на осуществление предпринимательской деятельности (до 250 тысяч рублей), в том числе в качестве самозанятых.

На что можно потратить средства?

– Что касается единовременной выплаты на развитие предпринимательской деятельности, то её размер сейчас весьма солидный – до 250 тысяч рублей. На эти деньги можно организовать, или, по крайней мере, начать организацию своего дела, – считает Эльза Андреева.

На что разрешается тратить полученные от государства 250 тысяч рублей? Как пояснили в региональном министерстве соцполитики, до 5 процентов суммы, выплаченной гражданину, может быть направлено на компенсацию расходов, связанных с постановкой на учёт в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход, 15 процентов – на аренду помещений. Оставшаяся часть или вся сумма может быть израсходована на приобретение основных средств или материально-технических запасов.

Чаще всего социальные контракты по индивидуальной предпринимательской деятельности реализуют в следующих сферах:

Услуги: массаж, фотография, парикмахерские и маникюрные услуги, автосервис, грузо- и пассажироперевозки, ассенизаторские услуги.

Производство: изготовление сувениров, игрушек, мебельные, швейные и гончарные мастерские, птицефермы, кофейни, кондитерские.

ЦИФРЫ По данным министерства социальной политики Свердловской области, на 18 октября 2021 года в регионе заключено 3 069 соцконтрактов: по мероприятию на поиск работы – 1 219;

на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, том числе самозанятые – 281;

на иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации – 1 567;

на ведение личного подсобного хозяйства – 2.

В ТЕМУ Для заключения социального контракта необходимы: Заявление, в котором указываются в том числе сведения о членах семьи, об их доходах за последние три месяца, о предоставлении членам семьи любого вида социальной помощи за последние три месяца. Паспорт заявителя. Письменное согласие на заключение контракта от всех совершеннолетних членов семьи. Подать документы на заключение социального контракта можно лично в управлении социальной политики или в отделении МФЦ по месту жительства.

ВАЖНО Если условия соцконтракта не соблюдаются, полученные деньги потребуют вернуть. Например, выплату, полученную на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, придётся возвратить в случае прекращения предпринимательской деятельности по собственной инициативе в период действия социального контракта. В этом случае управление социальной политики готовит отчёт об оценке эффективности реализации социального контракта в течение четырёх месяцев после его окончания, а также на протяжении 12 месяцев осуществляет мониторинг с целью проверки факта осуществления гражданином предпринимательской деятельности.

Учёба – плюсом В рамках мероприятий по поиску работы, осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности или ведения личного подсобного хозяйства можно получить выплату до 30 тысяч рублей на оплату курса обучения. На эти деньги можно овладеть новой профессией, повысить квалификацию. Эта сумма будет выплачена сверх уже предусмотренных социальным контрактом денег.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Больше всего обращений поступило в управления социальной политики: № 23 (по Орджоникидзевскому району и городам Верхняя Пышма и Среднеуральск) – 535 человек;

№ 7 (по Туринскому, Тавдинскому городским округам, Таборинскому районам) – 399 человек;

№ 5 (по городам Первоуральск, Ревда и Шалинскому городскому округу) – 382 человека;

№ 21 (по Нижнему Тагилу ) – 360 человек.