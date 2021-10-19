Правительство РФ утвердило правила блокировки мобильной связи в СИЗО

Правительство России утвердило правила работы органов ФСИН с сотовыми операторами для блокировки мобильной связи в СИЗО, если ею пользуются заключенные. Фото: Алексей Кунилов.

Правительство России утвердило правила работы органов ФСИН с сотовыми операторами для блокировки мобильной связи в СИЗО, если ею пользуются заключенные. В случае выявления подобных нарушений, руководитель учреждения должен направить сотовому оператору уведомление о прекращении оказания услуг.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что руководитель СИЗО должен будет принять решение в течение суток после обнаружения факта незаконного пользования связью.

После этого по указанным абонентским номерам оказание услуг мобильной связи будет прекращено в течение трёх суток после получения решения начальника учреждения уголовно-исправительной системы. Срок, на который у абонента будет отключена связь, определяет также руководитель СИЗО.

Напомним, что закон, дающий ФСИН право инициировать блокировку мобильных номеров в СИЗО и тюрьмах, был принят в феврале 2021 года. Авторы законодательной инициативы убеждены, что такая мера поможет избавиться от "банковских колл-центров" в тюрьмах, которые организуют мошенники. Помимо этого заключённые могут оказывать давление на свидетелей и координации действий находящихся на свободе членов ОПГ.