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19 октября 2021, 17:51

Аудитория Интернета в России составляет 124 млн

  Ксения Лязер
Девушка сидит в Интернете

Число пользователей интернета в России достигло 124 млн человек. Фото: Павел Ворожцов

К 2021 году число пользователей Интернета в России достигло 124 млн человек. Это 85% населения страны. Услуги доступа к Сети предоставляют более 3 тысяч операторов связи.

Об этом заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов в ходе XX форума "Спектр-2021", ссылаясь на данные международного исследования Global Digital, пишет ТАСС. Он также отметил, что быстрое развитие технологий и цифровизации несут за собой множество угроз

"Государство должно оградить граждан от опасного контента, бесконтрольного распространения персональных данных, мошенничества, посягательства на детей и подростков. На службу возложена большая ответственность по предотвращению информационных угроз совместно с другими ведомствами", - подчеркнул глава Роскомнадзора.

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Областная газета Свердловской области

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