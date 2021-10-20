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Общество
20 октября 2021, 05:55

Деньги на соцконтрактах, ожившие куклы и новые города-побратимы – самое интересное в номере «Областной газеты» от 20 октября 2021 года

Доброе утро!

В этом году резко выросло число уральцев, кто зарабатывает на социальных контрактах. «Облгазета» собрала реальные истории людей, которые успешно этим занимаются.

На здании Екатеринбургского театра кукол начался монтаж кинетического проекта «Время чудес». Под бой курантов будут «оживать» куклы.

МУГИСО проверило данные портала «Ураденный Екатеринбург» о нелегальных парковках. Нарушения подтвердились – почти 500 случаев!

В мэрии Екатеринбурга заявили, что у уральской столицы в скором времени появятся ещё три новых города-побратима. Мы выяснили, в каких странах.

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Областная газета Свердловской области
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