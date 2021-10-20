Сразу четыре начальника отделов УМВД по Екатеринбургу подали в отставку

Все заявления об отставке были написаны добровольно. Фото: Алексей Кунилов.

Начальники четырёх отделов Управления МВД России по Екатеринбургу почти одновременно подали заявления об отставке. Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых заявил, что все заявления были написаны добровольно.

Речь идёт о начальниках 4-го (Аркадий Ситников), 10-го (Андрей Казанцев), 12-го (Алексей Мартыненко) и 14-го (Дмитрий Шишмаков) отделов. Валерий Горелых отметил, что никакого криминала в отставке начальников отделов нет, и все они уходят на заслуженный отдых.

"Конечно, это потеря, но жизнь так устроена, что рано или поздно на пенсию пойдёт любой из нас, где бы он ни работал. Желаю этим руководителям найти себя на новом поприще. Их богатый опыт, безусловно, ещё не один раз пригодится. Их всегда будут рады видеть те, с кем они много лет рука об руку проработали в екатеринбургском гарнизоне", - сказал "Областной газете" глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Он также отметил, что сейчас рассматриваются кандидаты на освободившиеся должности. Соответствующий приказ будет подписан в ближайшее время.