"Красная бурда" представляет: самые ходовые экскурсии.

Приглашаем посетить – пешком! — любопытные уголки города Скипидарска!

Влюбиться в Скипидарск за один день и разлюбить за полчаса! Совершить прогулку по Городку сексистов! Посетить выставку стеклотары в доме-музее А. Сивушова!

Погрузиться в мир стрит-арта, полюбоваться свежей настенной живописью и принять участие в её уничтожении!

Всё это станет возможным, если вы отправитесь на одну из увлекательнейших экскурсий по Скипидарску. Готовы? Тогда выбирайте маршрут и вперёд!

ЭКСКУРСИИ ПО СКИПИДАРСКОМУ КРЕМЛЮ

Деловитая палата, Подземная колокольня, Юродивая (Матрасная) палата, Мыльная и Парильная палаты;

Детская, Гостиная, Спальная, Прихожая и Отхожая палаты;

Чуланная, или Сарайная палата, в которой свалены фрески, спасённые со всех стен Скипидарского кремля;

Гробовитая палата Скипидарского кремля (старинный цех гробовых дел мастеров, служивший им и усыпальницей после работы);

Гранёная палата – 16-гранная комната, до половины залитая водкой (а может, до половины отпитая) якобы для пущей сохранности экспонатов;

Странноватая палата – одна из жемчужин пристроя Скипидарского кремля, в которую ведут две хорошо сохранившиеся ступени ХХ века. Палата без окон, без дверей, но обычно полна людей, которые там постоянно чем-то любуются.

«НЕЛИТЕРАТУРНЫЙ КВАРТАЛ» (21+). Единственный в России музей вульгарной словесности под открытым небом. Все стены домов до третьего этажа покрыты надписями и граффити неприличного содержания. Есть работы знаменитых художников, например, Ерофей Вадя, Вилли Вэнкси, Ватерпас Компас, Славы ПЗРК, есть творения безвестных гениев мата, воспитанников местного ДК Бескультурников.

«КРАСНАЯ ПРЕРЫВИСТАЯ ЛИНИЯ»

Маршрут, который соединяет 133 пешеходных перехода Скипидарска. Экскурсовод (или аудиогид) расскажет о зарождении пешеходного движения в уральской тайге. Кстати, один из отрезков прогулки пройдёт по легендарная улице Жён декабристов, по которой жёны следовали в каретах за мужьями в Сибирь и застряли в грязи на четыре года.

«СКИПИДАРСК ЗА ОДИН ЧАС».

Пешеходная экскурсия по городской объездной дороге. Чтобы увидеть все придорожные чудеса, придётся поторапливаться. Рекомендованная скорость просмотра 60 км/ч.

«ВЕЛИКИЙ МУСОРНЫЙ ПУТЬ».

Всем же интересно, куда девается мусор из городских дворов? Ответ на эту загадку даст наше путешествие! Мы проследим за миграцией мусоровозов, понаблюдаем за их жизнью и повадками. Финиш экскурсии в загородном кафе «Куча еды».

Кстати! Окрестности Скипидарска тоже таят в себе массу интересного!

«УВИДЕТЬ ИВДЕЛЬ – И ОТСИДЕТЬ»

Экскурсия от 2 лет и более с 60-местным размещением в хостеле с трёхразовым питанием.

«ГОЛУБЫЕ КУПОЛА ВЕРХОТУРЬЯ»

Экскурсия по плечам и спине Сизова Степана Кузьмича («Сизого»).

На выезде из Скипидарска вам наверняка встретится знаменитый скипидарский «Круассан-сарай». Самая глупая точка на Великом круассанном пути, по которому в Китай шли гружёные круассанами французы. Место слияния французской кухни с бешбармаком.

Однако вернёмся в черту города и продолжим полезношатания!

«ЛИТЕЙНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ СКИПИДАРСКА».

Легендарные скипидарские чугуночные заводчиков, наводчиков и налётчиков Гремидовых, где производили чугун и сталь на розлив и где разливали по рюмкам без закуски крафтовую самоварную медь.

А ХОТИТЕ УЗНАТЬ, ГДЕ ТУСОВАЛИСЬ САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ СКИПИДАРСКИЕ РОКЕРЫ из всемирно известных групп «Уркин сок», «Чефир», «Кройф», «Психопат имени Георгия Мшвениерадзе», «Смысл вакцинации», «Аукцион Кристи», «Белкин джаз», «Каинов брат» и другие?

Все они собирались в бывшем старинном деревянном бараке (бывшем доме дворянки Купчихиной, он же бывший дворец купца Дворянинова), успешно защищая его от сноса, пока не сожгли его по пьяному рок-н-ролльному делу.

ЗНАМЕНИТЫЙ СКИПИДАРСКИЙ ПРОВАЛ

Котлован на месте неудавшегося проекта строительства Завода космических танков до сих пор поражает своими размерами.

Туры на знаменитые Скипидарские мыловарню, пивоварню, стеклотарню (есть возможность подзаработать во время экскурсии), а также макулатурню и крематорню.

Самая забористая экскурсия – «ОГРАДЫ, СТЕНЫ И ШЛАГБАУМЫ» – вокруг да около самых красивых и охраняемых зданий в центре Скипидарска. Вы сможете обойти здание Бурятского собрания, дом купчихи Стоеросовой и купца Яйчанинова, бывшую Вытрезвильню на паях, увидеть здание первого РевРасстрелСовета, а также дом, построенный к 100-летию победы в войне 1812 года для ветеранов войны с Наполеоном. Бонусом – осмотр оградообразующего забора по периметру Скипидарска.

«СКИПИДАРСК – ЗАПОВЕДНИК ОБСТРУКТИВИЗМА».

Обструктивизм – течение в сносе архитектурных памятников. Этот стиль сноса был очень популярен в Скипидарске. На сегодняшний день в городе осталась масса не до конца снесённых зданий XVIII, XIX и XX веков.

Уже под вечер, когда на город опускаются сумерки, советуем исследовать районы, населённые выходцами из Средней Азии: Вторчимкент, Сортировкоканд, Алтушанбе, Выхинобад, Корей-город, Сайгончик, Душанбеево, Фрунзенский РОВД.

Ну а под самый занавес приглашаем вас в знаменитый ДК ЖКТ, или Дворец пищепроводчиков, на вечер зажигательного народного танца вхламенко. Полтора литра крепкого алкоголя на выбор (будешь/не будешь) входят в стоимость билета.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дети до 12 лет могут мешать экскурсии бесплатно.

Рисунки: Виктор Балабас

Опубликовано в №196 от 21.10.2021