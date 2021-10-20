«Вступает в противоречие с трудовым правом»: свердловские юристы считают указ о QR-кодах непроработанным

Теперь в госучреждения Свердловской области обещают не пускать всех, у кого нет QR-кода. Фото: Галина Соловьёва

Чем меньше остаётся времени до вступления в силу изменений в указ губернатора Свердловской области №100-УГ, которые вводят в регионе QR-коды, тем больше вопросов возникает у работодателей и сотрудников. Официальные органы пояснений не дают (в лучшем случае – требуют официальный запрос, ответ на который можно получить только через неделю), а вот независимые юристы подвергают происходящее резкой критике.

«Областная газета» испытывает все «прелести» тотальной путаницы на себе. Мы НЕ относимся к тем категориям граждан, которые, согласно указу губернатора, должны быть привиты в обязательном порядке. Но при этом наша редакция располагается в одном здании с рядом областных министерств, а вот в них с 25 октября войти можно будет только по QR-ходу. Как должно быть разрешено это очевидное противоречие (с которым, кстати, столкнулись не только мы, но и ещё множество организаций, арендующих площади на Малышева, 101)?

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области на эти вопросы «Облгазеты» не ответили.

А вот юрист, адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Иван Кадочников заявил «ОГ», что в этой ситуации собственник здания государственного органа региона «должен разграничить вход и сделать возможность доступа без QR-кода для тех, кто не относится к гослужащим и кто не направляется в это ведомство, потому что на них не распространяются требования указа» губернатора (подробнее – см. «ОГ» №191 от 14.10.2021).

Однако в здании на улице Малышева, 101, где находятся разные министерства региона и редакция «Облгазеты», как выяснилось, никаких отдельных входов делать не собираются.

– На все предприятия в нашем здании пришла идентичная бумага от управляющего делами губернатора и правительства Свердловской области, где прописано, что все сотрудники должны предъявить свои QR-коды для занесения информации о сроке действия сертификата в электронную пропускную систему, – рассказала «Облгазете» управляющая зданием на Малышева, 101 Наталья Варюхина. – Все посетители будут проходить в здание только по QR-коду: мы поставим считыватель для них. Это здание принадлежит правительству области, и требования для входа в него едины для всех.

Президент Урало-Сибирской коллеги адвокатов Игорь Упоров считает такую позицию управляющего недопустимой:

– Требуйте от управляющего зданием обеспечить отдельный проход, если вы не обязаны вакцинироваться, – говорит он. – Требование предоставления QR-кода от тех категорий граждан, которые не упомянуты в указе губернатора, является препятствием для осуществления трудовой деятельности любого человека, поэтому можно смело обращаться в прокуратуру.

Главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Свердловской области Рэстам Бикметов отмечает, что указ о введении QR-кодов с юридической точки зрения плохо проработан:

– Указ непродуман: в нём должно быть расписано всё, а на деле – ничего непонятно, и документ вступает в противоречие с трудовым правом. Указ начинает попирать конституционные права граждан на свободу труда. Возникает воспрепятствование трудовой деятельности для работников, и они могут обратиться в Конституционный суд о признании указа антиконституционным. Второе обращение, которое могут сделать люди, – к Президенту Российской Федерации как к гаранту Конституции. Также можно обратиться к главному федеральному инспектору по УрФО.

КСТАТИ Журналист «Облгазеты» изучила на портале Стопкоронавирус.РФ информацию о действующих ограничительных мерах во всех регионах России. Если верить этим данным, то решение о необходимости в QR-кодах при посещении госучреждений принято только в Свердловской области.

Опубликовано в №196 от 21.10.2021