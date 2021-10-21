Зелёные уральские реки, первый случай птичьего гриппа и QR-коды, поставившие под удар работу журналистов – самое интересное в номере «Областной газеты» от 21 октября 2021 года

Доброе утро, дорогие читатели!

«Облгазета» может не выйти на следующей неделе из-за вводимой в регионе системы QR-кодов. Рассказываем, почему.

Жители северных уральских территорий всерьёз обеспокоены – местные реки стали мутно-зелёного цвета. Уральцы утверждают, что в воде зашкаливает содержание меди.

В Свердловской области зафиксирован первый реальный случай птичьего гриппа. Какие последствия несёт в себе заболевание и насколько оно опасно?