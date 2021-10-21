Доброе утро, дорогие читатели!
«Облгазета» может не выйти на следующей неделе из-за вводимой в регионе системы QR-кодов. Рассказываем, почему.
Жители северных уральских территорий всерьёз обеспокоены – местные реки стали мутно-зелёного цвета. Уральцы утверждают, что в воде зашкаливает содержание меди.
В Свердловской области зафиксирован первый реальный случай птичьего гриппа. Какие последствия несёт в себе заболевание и насколько оно опасно?
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».