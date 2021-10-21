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21 октября 2021, 11:53

В Екатеринбурге начали рекультивировать Широкореченский полигон

Собака на мусорном полигоне

Площадка для хранения отходов действовала с 1965 года по 2015 год. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге красноярская компания ООО "Геосинтетика" приступила к рекультивации Широкореченского полигона. Срок рекультивации составляет около четырёх лет, однако в организации заявили, что могут опередить график и завершить проект уже в следующем году.

Сейчас на полигон выведено 20 единиц техники: экскаваторы, бульдозеры и самосвалы. Перемещено 200 тысяч кубометров грунта. Идёт формирование "тела" полигона. 6 млн кубометров вредных отходов накроют изолирующим экраном из нескольких слоёв песка, суглинка, плодородного грунта и бентомата. Его толщина составит около 1 метра. Для отвода биологического газа будут оборудованы встроенные скважины.

Как пояснил замгендиректора ООО "Геосинтетика" Роман Крутов, затем специалисты сформируют плодородный слой грунта, который засеют. Предполагается, что в конечном итоге на месте мусорного полигона на Широкой Речке появится зелёный холм высотой 45 метров с зелёными насаждениями. Участок будет полностью рекультивирован и пригоден для использования, сообщили в администрации Екатеринбурга.

Напомним, что рекультивация Широкореченского полигона проводится в рамках нацпроекта "Экология". Площадка для хранения отходов действовала с 1965 года по 2015 год. В мае этого года красноярская компания выиграла аукцион на рекультивацию полигона. За свои работы она получит 499 миллионов рублей.

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