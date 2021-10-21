Сергей Симаков назначен и. о. директора департамента информполитики Свердловской области

Директор департамента информационной политики Свердловской области уходит в отпуск. Фото: Галина Соловьёва.

Директор департамента информационной политики Свердловской области уходит в отпуск. Исполняющим обязанности руководителя департамента назначен заместитель директора Сергей Симаков.

Информацию подтвердил "Областной газете" сам Сергей Симаков. При этом он не смог уточнить, на какой срок директор департамента информполитики Свердловской области Юлия Хусаинова уходит в отпуск.

Напомним, Юлия Хусаинова официально вступила в должность директора департамента информполитики региона 15 декабря 2020 года. Юлия - уроженка Тюменской области. В Свердловскую область она переехала в 2016 году. С февраля 2018 года работала помощником губернатора региона.

К слову, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также ушёл в отпуск 18 октября и пробудет в нём до 11 ноября. Исполняющим обязанности главы региона был назначен заместитель губернатора Алексей Шмыков.

Напомним, департамент информполитики отвечает за освещение деятельности губернатора и правительства Свердловской области и взаимодействие органов власти со СМИ.