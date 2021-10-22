Непонятные QR-коды, машина на защите от ковида, итоги кинофестиваля "Россия" и электронные аттестаты - самое интересное в номере "Областной газеты" от 22 октября 2021 года

Доброе утро, дорогие читатели!

В какие госучреждения Свердловской области не попасть без QR-кода с 25 октября и есть ли риск коллапса? "Облгазета" собрала всю самую актуальную информацию на текущий день.

В российском Минпромторге сделали сенсационное заявление - успешно испытан аппарат, обеспечивающий защиту от ковида на расстоянии. Это правда или спекуляция на острой теме?

Какие фильмы стали событием 32-го открытого фестиваля документального кино "Россия"? И кто взял главный приз?

В России продолжается эксперимент по внедрению электронных аттестатов для школьников. Какие школы участвуют и есть ли такие в Свердловской области?