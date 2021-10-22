Непонятные QR-коды, машина на защите от ковида, итоги кинофестиваля "Россия" и электронные аттестаты - самое интересное в номере "Областной газеты" от 22 октября 2021 года

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В какие госучреждения Свердловской области не попасть без QR-кода с 25 октября и есть ли риск коллапса? "Облгазета" собрала всю самую актуальную информацию на текущий день.
В российском Минпромторге сделали сенсационное заявление - успешно испытан аппарат, обеспечивающий защиту от ковида на расстоянии. Это правда или спекуляция на острой теме?
Какие фильмы стали событием 32-го открытого фестиваля документального кино "Россия"? И кто взял главный приз?
В России продолжается эксперимент по внедрению электронных аттестатов для школьников. Какие школы участвуют и есть ли такие в Свердловской области?
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».