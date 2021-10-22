Владимир Путин пообещал посмотреть "размытые критерии" в законе об иноагентах

Владимир Путин пообещал, что "размытые критерии" закона посмотрят ещё раз. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в рамках пленарной сессии клуба "Валдай" ответил на вопрос, связанный с законом об иноагентах. Глава государства пообещал, что "размытые критерии", на основе которых организации или физлица могут попадать в перечни иностранных агентов, будут проанализированы, а сам закон усовершенствован.

Вопрос задавал главред "Новой газеты", получивший недавно Нобелевскую премию мира, Дмитрий Муратов. На заседании Валдайского клуба отмечали, что впервые в истории на нём присутствует нобелевский лауреат.

Владимир Путин поздравил Дмитрия Муратова с присуждением премии, отметив при этом, что, например, философу Николаю Бердяеву, который был выслан из страны большевиками на так называемом философском пароходе в 1922 году, так и не была присуждена Нобелевская премия. Президент обратил внимание на слова журналиста о том, что он пожертвовал свою премию на благотворительные цели, в том числе детскому хоспису, назвав это благородной работой.

Дмитрий Муратов, обращаясь к Владимиру Путину, обратил внимание на аналогии российского законодательства в сфере иноагентов с законом США и поставил вопрос о том, нужно ли такое копирование. Журналист также пожаловался, что присвоение статуса иноагента проходит без решения суда.

В ответ Президент согласился, сказав, что не следует копировать все американские законы в России, и отметил, что в США статус иноагентов также присваивается не через суд. Владимир Путин подчеркнул, что "дело не в позиции того или иного общественного деятеля либо той или иной общественной организации, либо СМИ". "Этот закон не запрещает иметь своё собственное мнение по какому-либо вопросу. Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности. Просто эти деньги, которые получаются из-за кордона, из-за бугра, должны быть окрашены, и российское общество должно знать, что человек такую-то позицию формулирует, так-то он относится к внутриполитическим процессам или еще к каким-то, но он получает деньги из-за границы", - сказал лидер РФ.

Владимир Путин пообещал, что "размытые критерии" закона посмотрят ещё раз. "Я постоянно даю такие поручения в Администрацию Президента и депутатам Госдумы, чтобы возвращались, совершенствовали этот инструмент, и ни в коем случае не злоупотребляли им", - заявил Президент России.

Добавим, что XVIII заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" прошло в Сочи. Президент РФ выступил там очно и ответил на вопросы.