Алексей Шмыков дал профильным министерствам поручения по ликвидации последствий снегопада

На дорогах уральской столицы минувшей ночью работало 206 единиц снегоуборочной техники. Фото: Павел Ворожцов.

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков дал поручения правительству региона, касающиеся сложной дорожной обстановки из-за выпавшего снега. На дорогах уральской столицы минувшей ночью работало 206 единиц снегоуборочной техники.

Региональному минздраву было поручено оказать помощь всем пострадавшим в ДТП с автобусом, произошедшем утром 22 октября на Серовском тракте. Как сообщала ранее "Облгазета", в результате аварии один пассажир погиб, его личность сейчас устанавливается - мужчину от сильного удара выбросило из салона. Ещё 8 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Двое - в больницу Красноуральска, шестеро - в медицинское учреждение Нижней Туры. Один из пассажиров находится в реанимации.

Также Алексей Шмыков поручил минтрансу принять исчерпывающие меры по своевременной расчистке дорог и трасс от снега, мобилизовать всю имеющуюся снегоуборочную технику и круглосуточно следить за качеством работ. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, минувшей ночью на улицы Екатеринбурга вышли 206 единиц снегоуборочной техники - 154 комбинированные дорожные машины, 22 автогрейдера, 16 автомобилей с отвалом и еще более десятка единиц другой техники.

На участке, где произошла авария с автобусом, дорожное покрытие было обработано противогололёдной смесью. В ходе расследования было установлено, что покрышки разбившегося микроавтобуса были сильно изношены, а рисунок протектора отсутствовал. В связи с этим власти призывают все автотранспортные предприятия области не выпускать в рейсы автобусы и автомобили с летней резиной.

Напомним, сильный снегопад начался в Екатеринбурге вечером 21 октября и длился примерно до 3:00 22 октября. Сегодня утром "Областная газета" показывала и рассказывала, как уральская столица встречает первое снежное утро этой осенью.