Уралмашевским ветеранам не вернут танк Т-34

Участок, где раньше стоял танк Т-34, за два года зарос травой и перестал быть местом проведения патриотических акций для молодёжи. Фото: Галина Соловьева

В редакцию «ОГ» обратились ветераны Орджоникидзевского района Екатеринбурга во главе с председателем их организации Николаем Сергеевым. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны они потребовали поставить перед входом в парк Победы танк Т-34, который находился там до августа 2018-го, пока его не увезли на реставрацию: как оказалось, боевая техника принадлежит Свердловскому областному краеведческому музею им. О.Е. Клера. Ситуация дошла до того, что весной в неё вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, но он так и не сказал, вернут танк на место или нет. Зато на этот вопрос ответил собственник зоны отдыха: он возвращать Т-34 на прежнее место не планирует. Корреспонденты «ОГ» выяснили, почему так вышло.

Орджоникидзевские ветераны в течение всего года просят областные и городские власти вернуть танк Т-34 ко входу в парк Победы на Уралмаше, где он стоял с 1994 по 2018 год. За время Великой Отечественной войны уральские заводы выпустили десятки тысяч этих легендарных машин, которые во многом предопределили Победу СССР в битве с нацистами. Поэтому для пожилых уралмашевцев Т-34 – это не только боевая, но и трудовая реликвия: их родители работали сутками напролёт, чтобы произвести как можно больше военной техники и дать отпор немецким захватчикам.

– Танк не могут поставить на прежнее место уже не первый год: его судьба становится предметом обсуждения практически на всех заседаниях городского Совета ветеранов, – рассказал председатель Екатеринбургской общественной организации инвалидов, ветеранов труда и правоохранительных органов Фёдор Ледерер. – Об этой ситуации в курсе и губернатор Евгений Куйвашев, и председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин, к которым мы не раз обращались за помощью в решении проблемы.

Настойчивость ветеранов нашла отклик у властей: на вопрос о судьбе Т-34 глава региона 12 марта опубликовал на своей странице в Инстаграме комментарий о том, что танк – это музейный предмет, и он является частью коллекции Свердловского областного краеведческого музея. «Машина достаточно долго экспонировалась на съезде в парк, что, как вы понимаете, сказалось на её состоянии. Потребовалась реставрация. Могу вас заверить, что танк сохранён, находится в фондохранилище музея, реставрирован силами специалистов-музейщиков. По закону экспонировать старую технику вне музея сложно, потому что нужно выполнить несколько условий. Но я обязательно обращу внимание на эту тему и нашего министерства культуры, и руководства города», – добавил Евгений Куйвашев.

Реакция не заставила себя долго ждать – уже в мае Игорь Володин и депутат ЕГД Герой России Сергей Воронин отправили обращение в министерство культуры Свердловской области. Там заявили, что готовы оказать содействие по возвращению танка Т-34 на прежнее место, если руководство парка направит соответствующее обращение в адрес музея. Кроме того, народные избранники провели переговоры с собственником парка Победы и получили согласие на передачу земельного участка под танк тому, кто возьмёт его на баланс. А депутаты решили найти инвесторов.

– Долгие десятилетия Т-34 был наглядным пособием в патриотическом воспитании молодёжи, пока его не убрали из парка Победы, – отметил ранее в разговоре с «ОГ» председатель Совета ветеранов Орджоникидзевского района Екатеринбурга Николай Сергеев. – Местные школьники под руководством председателя Орджоникидзевского отделения Союза ветеранов Афганистана Евгения Зеленкова ежегодно чистили и красили танк к 9 Мая. К памятнику возлагали цветы и проводили торжественные линейки, но уже два года этого нет. Если танк на место не поставят, мы станем возлагать цветы к его постаменту.

Похоже, что так оно и будет: в период предвыборной кампании Т-34 пропал из повестки дня, но в октябре директор СОКМ им. Клера Наталья Ветрова сообщила нашему изданию, что руководство парка Победы не поднимало вопрос о возвращении танка на прежнее место. Сейчас он находится в фондохранилище музея на Сибирском тракте, 34а, его реставрация завершена, и если администрация зоны отдыха решит вернуть реликвию обратно, то ей нужно собрать пакет необходимых документов. Среди них – договор об условиях и сроках временного пользования экспонатов, полис страхования музейных предметов и другие бумаги.

Руководство парка не готово оформлять страховку, поэтому возвращения танка ветеранам ждать не стоит. По словам директора ООО «Новая волна» Ильи Файзуллина, в чьей собственности находится зона отдыха, почти четверть века Т-34 стоял под открытым небом и всё это время музей не просил его страховать, пока не изменилось федеральное законодательство в области хранения музейных экспонатов. Про инвесторов, желающих взять в аренду участок под танк, предприниматель тоже ничего не слышал.

– До того как танк забрали, у нас был с краеведческим музеем договор на его ответственное хранение, – добавил Илья Файзуллин. – Но потом от них пришло требование, что мы должны застраховать Т-34, так как это экспонат, имеющий культурно-историческую ценность. Полис стоит около 150 тысяч рублей в год – страховка идёт от наводнения, урагана и других природных катаклизмов. Мне непонятно, что из этого списка может навредить танку из стальной брони, да и вообще бывает ли такое на Урале. Инвесторы тоже ещё не нашлись: разговор об этом хоть и был, но до дела ничего не дошло. Когда они появятся, возможно, танк и вернётся на своё место, но мы точно не будем оплачивать его страховку.