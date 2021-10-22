Правительство РФ распространит программу льготной ипотеки на частные дома

Михаил Мишустин подчеркнул, что теперь воспользоваться льготной ипотекой сможет множество людей, желающих жить в собственном доме. Фото: Александр Зайцев.

Правительство России по поручению Президента РФ Владимира Путина расширяет программу льготной ипотеки. Теперь под программу попадают также частные дома.

Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина 22 октября. Он напомнил, что такая мера поддержки россиян и строительной отрасли была введена в 2020 году, в начале пандемии коронавирусной инфекции.

"Она вызвала большой интерес у наших граждан. Ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых. И льготная ипотека была продлена ещё на один год - до 1 июля 2022 года. Такие условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства", - передаёт слова премьер-министра пресс-служба кабмина.

Михаил Мишустин подчеркнул, что теперь воспользоваться льготной ипотекой сможет множество людей, желающих жить в собственном доме.

Напомним, что в конце июня Владимир Путин поручил до 1 июля расширить программу льготной ипотеки для семей с ребёнком или детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Также он распорядился продлить действие льготных займов на жильё на первичном рынке.

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