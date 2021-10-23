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Парковка для избранных: почему к зданию на Малышева, 101 пускают автотранспорт только отдельных персон?
Путин на Валдае: самые интересные заявления российского президента
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».