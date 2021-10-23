Парковка для избранных, карты как спорт и круглые огурцы – самое интересное в номере «Областной газеты» от 23 октября 2021 года

Доброе утро, дорогие читатели!

Парковка для избранных: почему к зданию на Малышева, 101 пускают автотранспорт только отдельных персон?

Путин на Валдае: самые интересные заявления российского президента

Карты без дураков: как настольные игры превращаются в спорт, кто в них играет и есть турниры по таким играм?

Круглые огурцы – это возможно! Необычной формы овощи вырастила одна из наших читательниц.