Ельцин Центр не намерен продолжать сотрудничество с Ural Music Night после скандала с Самойловым

Ельцин Центр больше не планирует принимать предложение о партнёрстве с Ural Music Night. Фото: Александр Зайцев

Ельцин Центр высказался о поведении музыканта Вадима Самойлова во время концерта в рамках Ural Music Night. В центре заявили, что они вряд ли в будущем примут предложение стать партнёрами фестиваля.

Вадим Самойлов выступал на Ural Music Night в Ельцин Центре. Свой концерт он закончил монологом, во время которого в грубой форме сообщил о своей нелюбви к либералам, их идеям, а также к Ельцин Центру в частности.

"К сожалению, никто из организаторов не прервал этот омерзительный монолог. <...> оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами Ночи музыки и надеемся никогда более не видеть г-на Самойлова в стенах Ельцин Центра", - сказали в Ельцин Центре.

Корреспонденту "Областной газеты" в Ельцин Центре пояснили, что если представители Ural Music Night в будущем предложат центру на партнёрских условиях стать площадкой фестиваля, это вряд ли состоится. В пресс-службе подчеркнули, что на сегодняшний день Ельцин Центр, как партнёр Ural Music Night, свои обязательства выполнил полностью.

Напомним, накануне в Екатеринбурге прошёл фестиваль Ural Music Night. Он проводился в свободном от коронавируса формате. Попасть на площадки можно было только при наличии рист-браслета, который выдавался при предъявлении паспорта и QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесённой болезни.