Производство "Новопышминское" получит займ в 8,5 миллиона рублей от Фонда развития промышленности

"Новопышминское" занимается производством молока и говядины. Фото: Галина Соловьёва

Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил займ в 8,5 миллиона рублей компании "Новопышминское", которая производит говядину и молоко. Эти деньги пойдут на закупку оборудования для маркировки товаров.

ФРП одобрил кредит под 1% годовых в 8,54 млн рублей по специализированной программе "Маркировка товаров". В рамках этой программы льготное заёмное финансирование предоставляется на целевую закупку оборудования для маркировки товаров.

Кроме Свердловской области, кредиты по этой программе получат предприятия Московской области, Пермского и Краснодарского краёв.

Всего Фонд развития промышленности одобрил выделение льготных займов предприятиям из двенадцати регионов России. 4,53 млрд рублей пойдут на реализацию проектов по локализации вакцин, производству электроники для пассажирских самолетов МС-21 и SSJ-100, автозапчастей, керамики, трикотажа, картона и мембранных тканей.