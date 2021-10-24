В Екатеринбурге снесли часть усадьбы ротмистра Переяславцева, признанной объектом культурного наследия

Экскаватор разрушил часть здания. Фото: из группы во "ВКонтакте" общественной организации "Уральский хронотоп"

В центре Екатеринбурга снесли часть здания XIX века. Усадьба ротмистра Переяславцева на Карла Либкнехта, 3, часть которой пострадала, относится к объектам культурного наследия (ОКН).

Инцидент произошёл накануне днём. Об этом сообщили представители общественной организации "Уральский хронотоп" на своей странице в "Вконтакте". Они обратили внимание, что законность этих действий вызывает сомнения.

По их словам, у усадьбы утверждены границы территории (Приказ Управления №682 от 29_11_2019), в которые входит снесённая часть тоже. На территории объекта запрещено проведение земляных, строительных и иных работ, создающих угрозу повреждения, разрушения или уничтожения объекта или его элементов (частей).

На информационном щите, который лежит рядом с местом, где ведутся работы, указано разрешение на строительство.

"В перечне разрешений мы такого номера не видим. На дату 06.09.2021 в перечне указано два разрешения: один в Академическом и один в Солнечном. Плюс у усадьбы не утверждены зоны охраны, как и у ближайших памятников, а значит до их утверждения участок находится в радиусе действия защитных зон, где строительство запрещено", - говорится в сообщении общественников.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга корреспонденту "Областной газеты" пояснили, что здание не относится к муниципальным. Там предположили, что снесён был пристрой, который не относится к ОКН.

Напомним, в День города в Екатеринбурге начался снос особняка конца XIX — начала XX века, который располагался по адресу ул. Мельникова, 14. До 2015 года особняк на Мельникова, 14 значился как объект культурного наследия и не подлежал сносу. В декабре 2015 года по заключению экспертизы, проведённой по заказу министерства управления госимуществом Свердловской области, здание было исключено из Реестра памятников архитектуры.

19 октября в самом центре Екатеринбурга обрушилась часть стены у архитектурного ансамбля "Усадьба купца Ваганова" по адресу: улица Радищева, 6. Это здание – объект культурного наследия регионального значения, который уже несколько лет находится в плачевном состоянии.