В Екатеринбурге утвердили зоны охраны резиденции губернатора Свердловской области

Зоны охраны установлены для нескольких объектов, которые входят в состав усадьбы: "Дом", "Флигель северный", "Флигель южный". Фото: Google Maps.

В уральской столице установили зоны охраны объекта культурного наследия "Усадьба купцов Тарасовых" (ул. Горького, 21-23). В бывшей усадьбе Тарасовых сейчас находится резиденция губернатора Свердловской области.

Соответствующий приказ опубликовало региональное управление госохраны объектов культурного наследия на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Согласно документу, зоны охраны установлены для нескольких объектов, которые входят в состав усадьбы: "Дом", "Флигель северный", "Флигель южный".

Фото: интернет-портал правовой информации Свердловской области

Уточняется, что на территории охраняемых зон можно проводить мероприятия, направленных на обеспечение экологической и пожарной безопасности, организовывать велодорожки, демонтировать некапитальные сооружения, благоустраивать тротуары, высаживать кустарники и цветники. При этом запрещается, в частности, установка уличных ограждений и столбов, наружной рекламы, наземный и надземный способы строительства линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Вчера "Областная газета" сообщала, что в центре Екатеринбурга снесли часть здания XIX века. Усадьба ротмистра Переяславцева на Карла Либкнехта, 3, часть которой пострадала, относится к объектам культурного наследия (ОКН).