В Нижней Салде нашли могилу отца писателя Мамина-Сибиряка

В следующем году на могиле Наркиса Мамина будет установлен памятник. Фото: Галина Соколова

В Нижней Салде обнаружено место захоронения священника Наркиса Мамина – отца именитого писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Ранее могила считалась утраченной. Её нашли во время благоустройства территории вокруг Никольской церкви. На участке, где ранее находился церковный погост, выявлены и другие захоронения полуторавековой давности.

В Свердловской области 2022-й объявлен годом Дмитрия Мамина-Сибиряка – писателя, чьё творчество было посвящено нашему краю. Память о «певце Урала» хранят многие свердловские города: Екатеринбург, Нижний Тагил, Ирбит и, конечно же, малая родина прозаика – посёлок Висим. Не последнее место в этом списке отводится Нижней Салде. Здесь с 1876 года жили Мамины, глава семейства Наркис Матвеевич был настоятелем храма Николая Чудотворца.

«Как сейчас вижу отца, одетого в чёрную осеннюю рясу из тяжёлого драпа, с широкополой чёрной шляпой на голове. Он был высок ростом, широк в плечах, а костюм делал его ещё массивнее. Как сейчас вижу его бледное лицо, строгое и доброе, с серыми глазами и большой, окладистой русой бородой, придававшей ему какой-то особенно патриархальный вид», написал в своих воспоминаниях Дмитрий Мамин-Сибиряк.

В Нижнюю Салду писатель приехал к родителям из Петербурга, измученный долгами и болезнями. Здесь он встретил спутницу жизни и талантливого редактора своих произведений Марию Алексееву, увлёкся театром и узнал подробности жизни заводской элиты. Эти знания в дальнейшем нашли отражение во многих его произведениях.

Отец всегда был для писателя мудрым наставником, он первым поверил в талант сына, одобрил его репортёрскую деятельность. Между ними всегда были доверительные отношения. Но салдинская семейная идиллия была недолгой. В январе 1878 года Наркис Матвеевич после выезда на соборование в отдалённое селение простудился и тяжело заболел. Через 10 дней в возрасте 50 лет он умер. Позже этой трагедии писатель посвятил рассказ «Последняя треба».

Во всех биографических статьях о Мамине-Сибиряке говорится, что могила его отца в Нижней Салде не сохранилась. Теперь в тексты нужно внести поправку. При планировке площадки возле храма, которой руководил церковный староста Леонид Чукин, были обнаружены старинные могилы. Среди них – погребения Наркиса Мамина, жены и дочери управителя Нижнесалдинского завода Константина Поленова. Возле храма Николая Чудотворца, как и в XIX веке, вновь появился церковный погост. Администрация ГО Нижняя Салда понимает историческую значимость находки.

– Из муниципального бюджета выделено 100 тысяч рублей для приведения в порядок могилы священника Наркиса Мамина. Там будет установлен памятник. Салдинцы гордятся тем, что в биографии города есть страницы, связанные с судьбой писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка и его родных, – поделился глава Нижней Салды Андрей Матвеев.

Кстати В течение двух десятилетий прихожане храма Николая Чудотворца восстанавливают исторический облик церковного ансамбля. Эта работа подарила множество открытий. Так, в 2015 году при расчистке фундамента колокольни были обнаружены шестерни, храповое колесо и циферблат огромных старинных часов. Выяснилось, что искорёженные детали – это всё, что осталось от башенных часов, которые, согласно легенде, подарил Никите Демидову сам Пётр Великий (см. номер «ОГ» за 9.12.2015 г.).

В мемориальном музее Дмитрия Мамина-Сибиряка в Висиме воссоздана обстановка дома, где жила семья Маминых, и школы, где вёл уроки священник Наркис Мамин. Фото: Музей Д. Мамина-Сибиряка Висим

Храму Николая Чудотворца в Нижней Салде жители города возвращают былое великолепие Фото: Галина Соколова