Владимир Путин поздравил таможенную службу с профессиональным праздником

В этом году таможенная служба Российской Федерации отмечает 30-летие со дня образования. Фото: пресс-служба Кремля.

Сегодня отмечается День таможенника Российской Федерации. Президент России Владимир Путин, полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравили сотрудников Федеральной таможенной службы.

"Поздравляю всех российских таможенников и ветеранов службы с профессиональным праздником, а также с 30-летием создания таможенных органов России, сотрудники которых продолжили лучшие традиции многих поколений своих предшественников, ведь история отечественной таможенной службы уходит вглубь веков", – отметил глава государства в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

По словам Президента РФ, ФТС значительно изменилась за прошедшие годы. В связи с существенными преобразованиями сформировалось сильное ведомство, которое сегодня является прочной опорой для страны и надёжно обеспечивает национальные интересы государства.

Владимир Якушев также поблагодарил специалистов таможенной службы и ветеранов за их верность профессии, а также за то, что они чтят традиции.

"Уральский федеральный округ богат ресурсами и промышленным производством. Он открыт для внешних рынков, гостеприимен к иностранным партнёрам. И каждый экономический успех наших регионов – это в том числе заслуга сотрудников таможенной службы", – говорится в сообщении на сайте полпредства в УрФО.

В свою очередь, Евгений Куйвашев поздравил уральских работников таможенной службы. Он отметил, что ведомство вносит весомый вклад в обеспечение безопасности и социальной стабильности.

"Таможня встречает юбилейную дату как современная, высокоэффективная структура, деятельность которой чётко организована, отлажена и выстроена с использованием самых передовых технологий. Для развитой индустриальной Свердловской области особенно важна оперативная и качественная работа таможни, так как это непосредственно влияет на деловой климат, рост региональной экономики и качество жизни людей", - передаёт слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

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