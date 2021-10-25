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25 октября 2021, 16:42

Согласован проект пассажирской канатной дороги на Уктусе в Екатеринбурге

Сейчас на Уктусе - только бугельные подъёмники. Летом ими воспользоваться нельзя. Фото: Елизавета Порошина

Сейчас на Уктусе - только бугельные подъёмники. Летом ими воспользоваться нельзя. Фото: Елизавета Порошина

В главном управлении государственной экспертизы России рассмотрели результаты инженерных изысканий для строительства пассажирской канатной дороги на территории ГЛК "Уктус" в Екатеринбурге. В ведомстве сообщили, что проект пассажирской канатной дороги согласован. 

Сообщается, что длина канатной дороги составит 597,6 метров. Планируемый перепад высот - 96,1 метр. Будут работать кресельные подъёмники, которые способны перевозить до 600 человек в час. На верхней станции дороги будет построено здание операторской для обслуживания канатки. 

Отметим, сейчас в Свердловской области кресельные подъёмники работают только на ГЛК "Гора Белая". 

Областная газета Свердловской области

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