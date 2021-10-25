В Верхней Салде восстановили грунт на участках, пострадавших от июльского паводка

Землю испортили нефтепродукты, которые принесла вода с заброшенного предприятия. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области устраняют последствия июльского паводка. В Верхней Салде восстановили грунт, который пострадал от нефтепродуктов.

На участки привезли торф и землю. Об этом сообщила в Instagram заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова.

"Для восстановления грунта к 17 участкам завезено 100 тонн торфа и 190 тонн земли. Практически на всех участках уже размещён грунт, на придомовой территории – остатки. В присутствии владельцев участков взяты лабораторные пробы грунта для исключения фактов загрязнения нефтепродуктами", - написала Вероника Русинова.

Напомним, в ночь с 4 на 5 июля на территории Верхнесалдинского городского округа, городского округа Нижняя Салда, Горноуральского городского округа из-за обильных осадков произошло наводнение.

В Верхней Салде ситуацию осложнил разлив нефтепродуктов на территории уже неработающего местного предприятия. Из-за этого происшествия дома и сады покрылись тёмной плёнкой, которая уничтожила урожай. Ущерб почве составил 10,7 млн рублей.

Более 400 человек получили выплаты за потерянные овощи. Всего на восстановление свердловских муниципалитетов после паводка выделено 100 миллионов рублей.