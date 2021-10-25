В Екатеринбурге трое полицейских спасли людей из пожара

Полицейские первыми приехали на место пожара. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге трое полицейских организовали эвакуацию людей из горящего дома. Они первыми прибыли на место пожара.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть, которая была недалеко от места происшествия, рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Сотрудники патрульно-постовой службы лейтенант полиции Андрей Исаньков, лейтенант полиции Игорь Тверских и старший сержант полиции Андрей Полекшанов первыми прибыли к горящему двухэтажному зданию. Дым быстро распространялся по подъезду, поэтому все, кто находились на втором этаже, оказались отрезаны от входа.

"Полицейские немедленно организовали их эвакуацию через окна. Жильцам дома, среди которых были пенсионерка и двое детей, помогли выбраться из квартир и спуститься вниз. Прибывшие сотрудники МЧС России завершили эвакуацию и ликвидировали возгорание", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк..

В настоящее время решается вопрос об их поощрении.

Напомним, в сентябре в Свердловской области водитель пожарной машины спас из пожара женщину и её двоих детей. Он во внерабочее время шёл из магазина и увидел огонь.