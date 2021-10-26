Самый обсуждаемый музыкальный фестиваль, легализация работы мигрантов и QR-коды - главное в номере "Областной газеты" за 25 октября

Доброе утро, дорогие читатели! Рассказываем о самых важных текстах в свежем номере "Областной газеты".

В минувшую пятницу прогремел традиционный музыкальный фестиваль Ural Music Night. В этом году организаторы устроили закрытые площадки с модным названием «COVID free». Правда организаторы не учли, что полученные по QR-коду браслеты люди могут передавать друг другу. Между тем, во время самого фестиваля сооснователь группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов неожиданно для всех, разразился пламенной речью...

Наши коллеги продолжают осмысливать ситуацию с введением QR-кодов. Среди пострадавших от неё могут оказаться участники любительских спортивных соревнований и владельцы хоккейных арен. Тем временем, в свердловских муниципалитетах власти всячески мотивируют жителей поставить прививку: в ход идёт всё – от бесплатных билетов в кино или театр до розыгрышей путёвок и автомобилей.

В Свердловской области выросло число официально зарегистрированных трудовых мигрантов. По сравнению с допандемийным периодом количество иностранных граждан, оформивших разрешительные документы для работы в регионе, увеличилось примерно на 20 процентов. При этом проблема с нехваткой кадров в тех отраслях, где традиционно заняты преимущественно мигранты, так и не решилась. Попытались разобраться, почему так получается?

И наконец - материал для неспешного чтения. На днях в Екатеринбургевыступил известный французский виолончелистМарк Дробинский.С нашим коллегой он не только обсудил историю своего инструмента - виолончели, созданной итальянским мастеромКарло Антонио Тесторе в 1748 году. Но также рассказал, почему приезжая в какой-либо город музыканты расхваливают местные оркестры и как в его репертуаре оказалась сюита из сериала «Игра престолов».