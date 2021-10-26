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26 октября 2021, 10:52

В ТЦ МЕГА в нерабочие дни будут закрыты большинство магазинов

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МЕГА есть в нескольких городах России, включая Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва

На период нерабочих дней ТЦ МЕГА закроет большинство магазинов. Работать будут только аптеки, гипермаркеты и магазины товаров первой необходимости.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Ingka Centres, управляющей ТЦ МЕГА.

"Согласно решению органов государственной власти торговые центры останутся открытыми для обеспечения доступа покупателей к магазинам, которым разрешено работать в период ограничений", - сказал собеседник агентства.

В торговых центрах МЕГА продолжат работу аптеки, гипермаркеты и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости. С перечнем таких товаров можно ознакомиться здесь.

Напомним, нерабочие дни в Свердловской области пройдут с 30 октября по 7 ноября. В регионе не действуют прямые ограничения на работу театров, кинозалов, салонов красоты и других организаций, но вход в эти места с 30 октября будут по QR-кодам. Такие же меры рекомендованы торговым центрам, заведениям общепита и фитнес-центрам.

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