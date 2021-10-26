"Российская газета" опубликовала материал "Облгазеты" о презентации книги "Урал Демидовых"

Издание было составлено под эгидой ЮНЕСКО, в серии "Национальное достояние России", а издателем книги выступил "Банк культурной информации". Фото: Алексей Кунилов.

"Российская газета" в рамках информационного партнёрства с "Областной газетой" опубликовала материал Ирины Клепиковой "Демидовиана: три тома... плюс один". Текст посвящён масштабной презентации книги "Урал Демидовых", которая состоялась в начале октября.

На презентации книги собрались литераторы, историки, архивисты, представители фундаментальной науки и ведомств, обеспечивающих внешние связи Урала и России. Такой интерес к новинке связан с тем, что "Урал Демидовых" открывает целый книжный сериал.

Издание было составлено под эгидой ЮНЕСКО, в серии "Национальное достояние России", а издателем книги выступил "Банк культурной информации".

Авторы Демидовского цикла (Т. Е. Богина, Л. С. Соболева, Е. П. Алексеев) признавались: презентация, обсуждение первой книги – навигатор в дальнейшем исследовании. Что-то, не исключено, скоординируется. Что-то уже изменилось! "Урал Демидовых" завершается кратким списком использованной литературы. Когда публиковали, сокращали (слишком велик объём), поняли – документы времён Демидовых любопытны и в первоисточнике, не только в беллетристическом изложении. Так к трём задуманным томам прибавился в проекте четвёртый – "Документы Демидовых".