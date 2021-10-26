Один из детских игровых городков в «Тагильской лагуне – 2». Фото: Илья Колесов

В Нижнем Тагиле сегодня открылась вторая очередь благоустроенной набережной – «Тагильская лагуна – 2». Аналогов подобной территории в Свердловской области нет. Новый участок набережной – ещё один подарок тагильчанам к юбилею города, который будет отмечаться уже в следующем году.

Большая детская мечта

Нижний Тагил – второй по величине город в Свердловской области и крупнейший промышленный центр региона, в августе 2022 года ему исполнится 300 лет. Указ о праздновании круглой даты ещё в 2017 году подписал лично президент России Владимир Путин. А с 2018 года тагильчане начали готовиться к торжествам.

В январе этого года глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в интервью «Облгазете» говорил, что все проекты, запущенные к юбилею, имеют одну цель – сделать сам город лучше. А именно красивее, безопаснее и комфортнее для людей. В инфраструктуру Нижнего Тагила сегодня вкладываются сотни миллионов рублей – это средства бюджетов всех уровней и градообразующих предприятий. Объём городской казны в этом году составил рекордную для муниципалитета сумму – 17 миллиардов рублей.

Одним из крупнейших юбилейных проектов стало благоустройство второй очереди набережной Нижнетагильского пруда (в районе улицы Красногвардейской). Всего за 10 месяцев территория площадью 60 тысяч квадратных метров (!) изменилась до неузнаваемости. «Тагильская лагуна – 2», кажется, вместила в себя всё, о чём только могут мечтать дети. Здесь оборудован открытый картодром, бетонный скейт-парк, бассейн для запуска радиоуправляемых моделей, площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, воркаут-зоны и даже детский автогородок – с машинками, дорожными знаками и светофорами.

Но и это ещё не всё: на территории обустроена центральная прогулочная аллея, двухуровневая терраса и четыре смотровые площадки – прямо на берегу пруда, с видом на городские достопримечательности – Лисью гору, Завод-музей…

В пресс-службе городской мэрии рассказали, что к процессу создания площадок ещё на стадии проектирования привлекались педагоги и спортсмены (им потом работать в этой зоне). Основные работы на территории выполнило МУП «Тагилстрой». Благоустройство обошлось в 511 млн рублей, проект поддержал губернатор региона Евгений Куйвашев.

– По инициативе Евгения Владимировича между Ростуризмом и правительством Свердловской области было заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в сумме 373 млн рублей. Ещё 138 млн рублей направлено из бюджетов области и города, – сказал мэр города Владислав Пинаев.

Ракеты – в небо

Проект «Тагильская лагуна – 2» курировало областное министерство инвестиций и развития.

– Очень надеюсь, что эта территория станет любимым местом тагильчан, это совершенно уникальная образовательно-досуговая зона, – сказала на церемонии открытия глава ведомства Виктория Казакова. – Могу сказать, она наверняка повысит туристическую привлекательность Нижнего Тагила. Уже сейчас есть инвесторы, которые готовы построить в городе отель и ещё два досуговых центра, это порядка 900 млн рублей внебюджетных инвестиций.

На открытии для горожан прошли мастер-классы скейтеров, баскетболистов, картингистов, запускались модели радиоуправляемых ракет, прошёл открытый урок в автогородке. При входе в благоустроенную зону детвору встречала гигантская, разноцветная фигура мышонка с зонтиком. Скоро рядом с ней появится кот Леопольд.

– Девиз нашей территории – «Ребята, давайте жить дружно!» – улыбаясь, пояснил Владислав Пинаев.

Кстати, «Тагильская лагуна – 2» повлекла за собой ещё один масштабный проект – капремонт городского дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ). Здание примыкает к новой набережной, оно было построено в 1988 году и капитально ни разу не ремонтировалось. Между тем ГДДЮТ является крупнейшим в Нижнем Тагиле учреждением дополнительного образования (в нём занимаются 4,5 тысячи детей, действуют 300 различных кружков и секций).

Подрядчикам предстоит восстановить кровлю и фасад здания, заменить все коммуникации, обновить зрительный зал и сцену, выполнить отделку помещений. Стоимость начавшихся работ – 366,3 млн рублей. На время реконструкции учреждение закроют, но кружки и секции продолжат функционировать, правда, на базе других образовательных учреждений.

Цифры (врезка): По данным пресс-службы нижнетагильской мэрии, к 300-летию города: отремонтировано почти 90 км автодорог (в этом году – 16), восстановлены тротуары на 70 улицах, заменено почти 50 светофорных объектов;

реконструированы или построены с нуля 13 парков и скверов общей площадью более 40 гектаров;

идёт строительство и реконструкция трёх мостов (по улицам Циолковского, Красноармейской) и через акваторию городского пруда (крупнейший проект стоимостью 4 млрд рублей);

запущены три новых детских сада на 430 мест с ясельными группами, будут построены ещё пять садиков; идёт капремонт нескольких школ;

по заявкам жителей в этом году благоустроены две большие дворовые территории, в следующем году будут сделаны ещё четыре.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Вот такой мышонок встречает детей и взрослых на новой набережной. Фото: Илья Колесов

«Тагильская лагуна – 2» за месяц до официального открытия. Фото: Илья Колесов