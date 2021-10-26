Владимир Путин удостоил госнаград сотрудников ЕВРАЗ НТМК

Владимир Путин выпустил указ о награждении государственными наградами. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. В их число вошли восемь жителей Свердловской области.

Подписанный указ Президента России о награждении государственными наградами размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Владимир Путин наградил сотрудников АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени:

Павла Ахрамовича – оператора поста управления стана горячей прокатки;

– оператора поста управления стана горячей прокатки; Евгения Баранова – главного специалиста (по техническому развитию аглококсодоменного производства) технического управления комбината;

– главного специалиста (по техническому развитию аглококсодоменного производства) технического управления комбината; Александра Валова – аппаратчика получения сульфата аммония;

– аппаратчика получения сульфата аммония; Виктора Ивановского – огнеупорщика;

– огнеупорщика; Валерия Синицына – электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

– электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования; Михаила Трощенкова – бригадира по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства.

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу Путин присвоил Игорю Шабалову, тренеру-преподавателю по спорту культурно-спортивного комплекса Ивдельского линейного производства управления магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск", присвоено звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации".

Кроме того, за большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу Президент РФ присвоил звание "Заслуженный металлург Российской Федерации" Виктору Потапенко – подручному сталевара конвертера (первому) АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат".

Напомним, этим же указом глава государства наградил президента Группы "Синара" Дмитрия Пумпянского орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.