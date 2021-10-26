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26 октября 2021, 15:15

Владимир Путин удостоил госнаград сотрудников ЕВРАЗ НТМК

  Ксения Лязер
Владимир Путин

Владимир Путин выпустил указ о награждении государственными наградами. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. В их число вошли восемь жителей Свердловской области.

Подписанный указ Президента России о награждении государственными наградами размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Владимир Путин наградил сотрудников АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени:

  • Павла Ахрамовича – оператора поста управления стана горячей прокатки;
  • Евгения Баранова – главного специалиста (по техническому развитию аглококсодоменного производства) технического управления комбината;
  • Александра Валова – аппаратчика получения сульфата аммония;
  • Виктора Ивановского – огнеупорщика;
  • Валерия Синицына – электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
  • Михаила Трощенкова – бригадира по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства.

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу Путин присвоил Игорю Шабалову, тренеру-преподавателю по спорту культурно-спортивного комплекса Ивдельского линейного производства управления магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск", присвоено звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации".

Кроме того, за большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу Президент РФ присвоил звание "Заслуженный металлург Российской Федерации" Виктору Потапенко – подручному сталевара конвертера (первому) АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат".

Напомним, этим же указом глава государства наградил президента Группы "Синара" Дмитрия Пумпянского орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Областная газета Свердловской области

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