Екатеринбуржцы до 4 ноября могут проголосовать за лучшую концепцию Парка Универсиады

Они из проектов предполагает установку световой инсталляции. Фото: скрин документации

Мэрия Екатеринбурга открыла голосование за лучшую концепцию Парка Всемирных студенческих игр ФИСУ. Выбрать внешний вид и наполнение площадки можно до 4 ноября.

Парк Игр разместится в Историческом сквере. Он станет главной площадкой культурной программы. Парк будет открыт для посетителей со 2 по 20 августа 2023 года. здесь пройдёт часть празднования трёхсотлетия Екатеринбурга.

В парке планируется проводить концерты, интерактивные шоу, мастер-классы, фестивали и спортивные выставки. Также здесь можно будет ознакомиться с культурой Екатеринбурга, Урала и России.

В конкурсе участвуют четыре концепции:

Meet your tomorrow ("Встречаем завтра"): Сквер поделили на несколько тематических зон. В спортивной части разместят корт для разных игр и активностей. В детской будет скалодром, также здесь предлагают проводить соревнования по фехтованию на лазерных мечах. Дизайн выполнен в стиле конструктивизма. We are the Future ("Мы - это будущее"): концепция предполагает проведение выступлений музыкантов в рамках Ural Music Night, а также лекториев и воркшопов. Дизайн площадок вдохновлён авангардом. В Сквере отделили зоны Европы и Азии, которые разделены Исетью. Вдоль реки появятся детские, спортивные, инклюзивные зоны, фудкорт, лекторий, этно-деревня с промыслами Урала. Ural future showcase park ("Парк витрин будущего Урала"): основа концепции - идея объединения природы и спорта, искусства и образования. Авторы предлагают установить круглую плавучую сцену. В сквере разместят фудкорт, зоны спорта, искусства, образования и науки. В вечернее время планируют включать подсветку в стиле русского авангарда. "Место встречи": По замыслу авторов концепции сквер станет местом встречи разных групп горожан. Площадку поделили на семь зон. Здесь появятся участки для тихого отдыха, вело-роллерная трасса в спортивной зоне. Также предполагается появление аттракционов, лектория, сцены, этно-деревни, исторических инсталляций, ярмарочных домиков, коворкинга и фудкорта.

Напомним, Всемирные студенческие игры FISU (Универсиада) в 2023 году пройдут в Екатеринбурге. Медали будут разыгрывать с 8 по 19 августа. Церемония открытия и закрытия игр пройдёт на стадионе "Екатеринбург Арена". О том, что в Историческом сквере появится Парк Игр стало известно в конце апреля во время XI Уральского медиафорума.

Фудкорт Meet your tomorrow ("Встречаем завтра") Фото: скрин документации

Meet your tomorrow ("Встречаем завтра") Фото: скрин документации

We are the Future ("Мы - это будущее") Фото: скрин документации

We are the Future ("Мы - это будущее") Фото: скрин документации

Ural future showcase park ("Парк витрин будущего Урала") Фото: скрин документации

Ural future showcase park ("Парк витрин будущего Урала") Фото: скрин документации

"Место встречи" Фото: скрин документации

"Место встречи" Фото: скрин документации