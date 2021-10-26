В нерабочие дни свердловские волонтёры доставят 900 наборов с продуктами

Волонтеры будут помогать жителям региона в нерабочие дни. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Добровольцы акции #МыВместе готовятся в усиленном режиме помогать жителям региона в нерабочие дни. Так, ко Дню народного единства они доставят 900 наборов с продуктами и предметами первой необходимости тем, кто в этом особо нуждается, а также окажут помощь при проведении вакцинации.

Доставка продуктов всего лишь часть работы волонтеров. Добровольцы занимаются и дезинфекцией общественных площадок, и помогают в медицинских организациях. При этом, могут оказать психологическую, юридическую и даже автопомощь.

"Мы в таком режиме работаем уже около полутора лет. Многое видели. И знаем, как тяжело болеют люди и как все жители устали от коронавируса. Поэтому всех призываем использовать период нерабочих дней, объявленных Президентом России, для того, чтобы пройти вакцинацию и тем самым защитить себя, своих близких и все своё окружение", - подчеркнул руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, добровольцы также помогают уральцам и при проведении вакцинации. Они могут проинформировать жителей региона о прививках, помочь сориентироваться в поиске мобильных пунктов. Кроме того, оказать помощь в заполнении документов.

Продолжают работать "горячие линии", куда люди могут обратиться за консультацией по вопросам профилактики коронавирусной инфекции: Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8 (800) 555-49-43, "горячая линия" министерства здравоохранения Свердловской области 8 (800) 1000-153, Единый телефон экстренных служб - 112. По единому бесплатному круглосуточному номеру 122 уральцы могут получить консультацию по поводу ситуации с COVID-19.

Напомним, в этом месяце Свердловская область обновляет суточный максимум в 17 раз. Всего жертвами COVID-19 стали 7 318 человек. Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что все пункты вакцинации будут работать в полном объёме с 30 октября по 7 ноября.